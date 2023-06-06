Зеленський про підрив росіянами Каховської ГЕС: "Це підтвердження для всього світу"

Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору, — Зеленський

Каховська гідроелектростанція в ніч на 6 червня була підірвана російськими окупантами, підрив може стати причиною підтоплення окремих районів Херсонщини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", — наголосив президент.

Зеленський додав, що працюють усі відповідні служби. У зв'язку із НП він скликає засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Президент також закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Нагадаємо, росіяни підірвали Каховську ГЕС в ніч на 6 червня. Як відомо, підрив Каховської ГЕС може стати причиною підтоплення окремих районів Херсонщини. У деяких населених пунктах вже евакуюють людей. Каховська ГЕС вважається останньою в переліку Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Вона розташована за 5 кілометрів від Нової Каховки, що на Херсонщині. Цей населений пункт поки що тимчасово непідконтрольний Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав та публікував карту, які населені пункти може затопити внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Загроза існує як для Правого, так і для Лівого берегів.