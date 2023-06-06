Жителей одного региона могут принудительно эвакуировать: оккупанты усиливают обстрелы

Под огнем оккупантов в этой области находятся более 20 населенных пунктов каждый день

В Харьковской области могут объявить эвакуацию населения. Все из-за этого, что Харьков и область под обстрелами стали находиться все чаще.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, только за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов в регионе.

"В последнее время количество обстрелов области увеличилось. Только за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 26 населенных пунктов области. Два человека погибли, три — получили ранения", — сказал он.

Также глава Харьковской ОВА добавил, что местные власти обсуждают решение на счет принудительной эвакуации гражданского населения из приграничных районов. В этих населенных пунктах ситуация ухудшается с каждым днем, поэтому не исключается возможность эвакуации населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в оккупированной части Запорожской области продолжается эвакуация населения. Но она не распространяется на сотрудников АЭС, хотя их родственников оккупанты обещают вывезти.