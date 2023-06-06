Жителів одного регіону можуть примусово евакуювати: окупанти посилюють обстріли

Під вогнем окупантів у цій області перебувають понад 20 населених пунктів щодня

На Харківщині можуть оголосити евакуацію населення. Все через те, що Харків та область під обстрілами почали перебувати дедалі частіше.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, лише минулої доби російські окупанти обстріляли 26 населених пунктів у регіоні.

"Останнім часом кількість обстрілів області збільшилася. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області. Двоє людей загинули, троє — отримали поранення", — сказав він.

Також голова Харківської ОВА додав, що місцева влада обговорює рішення щодо примусової евакуації цивільного населення з прикордонних районів. У цих населених пунктах ситуація з кожним днем погіршується, тому не виключається можливість евакуації населення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в окупованій частині Запорізької області продовжується евакуація населення. Але вона не поширюється на співробітників АЕС, хоч їхніх родичів окупанти обіцяють вивезти.