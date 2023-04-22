Нова бомба в Бєлгороді: влада евакуює десятки будинків і тисячі росіян (оновлено)

У Бєлгороді на місці падіння авіабомби виявлено другий снаряд, через що проводиться евакуація тисяч людей

На місці падіння російської авіабомби у Бєлгороді знайшли ще один снаряд, у зв’язку з чим почалася масова евакуація населення.

Як повідомляють влада регіону, у планах евакуювати понад три тисячі осіб

За інформацією губернатора Білгородської області В’ячеслава Гладкова, на місці НП, що сталася 20 квітня, сапери знайшли вибухонебезпечний предмет. Наразі його хочуть витягти, щоб знешкодити на полігоні.

"Оперативним штабом прийнято рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад три тисячі людей", — написав губернатор.

ФАБ-500, знайдена у Бєлгороді

Тим часом у мережі публікують відео, на яких зображено десятки автобусів, підготовлених для евакуації людей.

Раніше "Телеграф" писав, що пізно ввечері 20 квітня російський літак Су-34 скинув бомбу на Бєлгород. Снаряд упав на дорогу, яка проходить між багатоповерховими житловими будинками, внаслідок чого утворилася вирва діаметром 20 метрів. У міноборони Росії повідомили, що при виконанні польоту літака стався "нештатний схід авіаційного боєприпасу".