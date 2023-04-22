Новая бомба в Белгороде: власти эвакуируют десятки домов и тысячи россиян (обновлено)

В Белгороде на месте падения авиабомбы обнаружен второй снаряд, из-за чего проводится эвакуация тысяч людей

На месте падения российской авиабомбы в Белгороде нашли еще один снаряд, в связи с чем началась массовая эвакуация населения.

Как сообщают власти региона, в планах эвакуировать более трёх тысяч человек

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на месте ЧП, произошедшего 20 апреля, саперы нашли взрывоопасный предмет. Сейчас его хотят извлечь, чтобы обезвредить на полигоне.

"Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек", — написал губернатор.

ФАБ-500, обнаруженная в Белгороде

Тем временем в сети публикуют видео, на которых запечатлены десятки автобусов, подготовленных для эвакуации людей.

Ранее "Телеграф" писал, что поздним вечером 20 апреля российский самолет Су-34 сбросил бомбу на Белгород. Снаряд упал на дорогу, которая проходит между многоэтажными жилыми домами, в результате чего образовалась воронка диаметром в 20 метров. В минобороны рф сообщили, что при выполнении полета самолета произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса".