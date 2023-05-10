Окупанти вигадали ще один спосіб тиску на співробітників ЗАЕС

Евакуація з окупованих територій триває

В Запорізькій області триває оголошена окупантами евакуація. В Енергодарі співробітникам Запорізької атомної електростанції заборонили виїжджати з міста, тоді як їхніх рідних готові вивезти. Щоправда, не туди куди обіцяють.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. В анонсі евакуації зазначалося, що людей вивозитимуть до Бердянська та Кирилівки. Розміщувати обіцяли на базах відпочину та в готелях. Проте тих, хто довірився і поїхав з окупантами вивезли до Ростовської області. Вони живуть у наметових містечках.

Попри заявлену евакуацію для 18 населених пунктів, окупанти не в змозі її нормально організувати. Зокрема на АЗС окупованих територій Запорізької області є перебої з бензином. Також в деяких населених пунктах раніше припинили навчальний рік, а магазини закриваються. Кількість багажу в евакуацію обмежена, а тварин пропонують кинути напризволяще.

Оголошення про евакуацію - тварини під забороною

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на ЗАЕС російські окупанти розмістили вибухівку. Одночасно с евакуацією з прифронтової зони на окупованих територіях триває примусова паспортизація.