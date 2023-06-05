Харків знову під ракетним обстрілом: у місті чути вибухи

Наразі немає інформації стосовно того, чи є постраждалі внаслідок обстрілу

У Харкові увечері 5 червня пролунали вибухи. За попередньою інформацією, місто атакують ракетами С-300 із Бєлгородської області.

Інформацію про вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, у місті було чути кілька вибухів.

У моніторингових групах повідомляють про повторні запуски з Білгородської області у бік Харкова. Городян просять не виходити на вулицю, а залишатися в укриттях подалі від вікон та дверей.

Також у мережі з'явилися кадри вильоту кількох ракет із території російської федерації. У нічному небі чітко помітні сліди. У харківських Telegram-каналах місцеві жителі повідомляють, що один із вибухів був дуже потужним, у деяких районах спрацювали сигналізації в авто та затряслися вікна та меблі у квартирах. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова, повідомив Олег Синєгубов.

"Прильоти" в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста. ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією — на даний момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває", — додав Ігор Терехов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що внаслідок чергового обстрілу Дніпра загинула 2-річна Ліза. Батько допомагав рятувальникам розбирати завали, з-під яких вдалося дістати живу маму дівчинки, а за кілька годин — тіло малечі.