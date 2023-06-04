"Її звали Ліза. Їй було лише два роки": подробиці загибелі маленької дівчинки під час обстрілу Дніпра (фото)

Тіло дівчинки дістали з-під завалів ближче до третьої години ночі

Російські окупанти вночі 3 червня обстріляли передмістя Дніпра, внаслідок чого загинула маленька дівчинка.

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, дитину звали Ліза і їй було лише два роки.

"Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка", — написав він.

Посадовець зазначив, що дівчинка з мамою перебували у своїй квартирі у Підгородному, коли російська ракета впала у дворі їхнього будинку. Через це обидві опинилися під завалами.

"Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину. Він несамовито кричав. Одразу ж кинувся допомагати рятувальникам", — написав Лисак.

Жінку змогли дістати рятувальники, після чого її одразу відправили до реанімації. А ось тіло дівчинки змогли знайти лише ближче до третьої години ночі, на жаль, на той момент вона вже померла.

На місці події продовжуються розбори завалів, місцевим жителям надається вся необхідна допомога.

Як повідомлялося раніше, під час обстрілу Підгородного постраждали 22 особи, серед яких п’ятеро дітей. Частково зруйновано дві двоповерхівки, близько 10 приватних будинків, магазин і пошкоджено газопроводи.