Ракетний удар по Дніпру: під завалами будинку знайшли тіло дитини

Внаслідок нічної ракетної атаки, що здійснили загарбники, постраждали 22 особи

У населеному пункті Підгородне, яке зазнало обстрілу в ніч на 3 червня, під завалами зруйнованого двоповерхового будинку виявили бездиханне тіло дитини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два роки. Щирі співчуття рідним... ", — написав він.

За словами Лисака, внаслідок ракетної атаки, що вчинили вночі російські окупанти, постраждали 22 особи, серед яких п’ятеро дітей. Крім того, два двоповерхівки, між якими потрапила ворожа ракета, частково зруйновано. Також було пошкоджено 10 приватних будинків, автомобіль, магазин та газопроводи.

Водночас зазначається, що вночі загарбники 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед" по області. Українські військові із повітряного командування "Схід" успішно їх збили.

"По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два автомобілі, пожежі вже загасили. Розбито 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв", — додав глава Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 травня російські окупанти здійснили ракетний удар по одній із медустанов міста Дніпро. В результаті є загиблі та постраждалі.