Ракетный удар по Днепру: под завалами дома нашли тело ребенка

В результате ночной ракетной атаки, что совершили захватчики, пострадали 22 человека

В населенном пункте Подгородное, который подвергся обстрелу в ночь на 3 июня, под завалами разрушенного двухэтажного дома обнаружили бездыханное тело ребенка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью из-под завалов дома в Подгородненской общине достали тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным…", — написал он.

По словам Лысака, в результате ракетной атаки, что совершили ночью российские оккупанты, пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Кроме того, две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Также были повреждены 10 частных домов, автомобиль, магазин и газопроводы.

В то же время отмечается, что ночью захватчики 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед" по области. Украинские военные из воздушного командования "Восток" успешно их сбили.

"По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два автомобиля, пожары уже потушили. Разбиты 3 многоэтажки, ресторан, линии электропередач. К счастью, без жертв", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 мая российские оккупанты совершили ракетный удар по одному из медучреждений города Днепр. В результате есть погибшие и пострадавшие.