Россияне нанесли удар по пригороду Днепра: среди пострадавших дети (фото, видео)

Разбор завалов продолжается

Оккупанты вечером 3 июня обстреляли Днепропетровскую область, что привело к ранениям у мирных жителей.

Как проинформировал мэр Днепра Борис Филатов, вследствие обстрела пострадал населенный пункт Подгородное, что возле областного центра.

"Днепр отправил всю необходимую технику и специалистов по разбору завалов", — написал он.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что вследствие обстрела был поврежден двухэтажный дом, а под завалами остаются люди.

По его информации, из-за обстрелов 13 человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних парней 6, 11 и 15 лет. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия вспыхнул пожар, а потому туда направились пожарные.

Видеозапись с места происшествия обнародовал у себя президент Украины Владимир Зеленский

"В очередной раз россия доказывает, что является страной – спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, 26 мая россияне нанесли удар по одному из медучреждений Днепра из-за чего пострадали 32 человека. При том судьба трех человек осталась неизвестной даже после завершения разбора завалов.