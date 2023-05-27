Ракетный удар по Днепру: разбор завалов завершен, судьба трех человек неизвестна (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Трех людей, которые могли быть на месте удара, не могут найти
По состоянию на утро субботы, 27 мая, поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения, по которому россия ударила ракетой в пятницу, завершены. Погибли по меньшей мере два человека.
О завершении разбора завалов сообщает ГСЧС Украины.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак, до сих пор остается неизвестной судьба трех человек, которые могли находиться в здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел, работают эксперты-криминалисты.
Всего от российского ракетного удара пострадали 32 человека, 13 из них остаются в больнице. Состояние пятерых пострадавших остается тяжелым.
"Сколько жизней уже осквернила кровавая агрессия "соседей". Они не останавливаются ни перед чем. Каждый день продолжают совершать свои преступления против мирных жителей", — написал Лысак.
27 мая — День траура по погибшим в Днепре. В городе приспустили государственные флаги.
Напомним, Днепр и область получили массированный ракетный удар в ночь на 26 мая. Уже в районе 10:30 в городе прогремел одиночный взрыв. Позже стало известно, что ракета попала по медучреждению в одном из районов Днепра.
Как сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Днепр и область могли обстреливать из установок С-300 и С-400, что характерно для прифронтовых областей.