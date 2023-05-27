Ракетный удар по Днепру: разбор завалов завершен, судьба трех человек неизвестна (фото)

Трех людей, которые могли быть на месте удара, не могут найти

По состоянию на утро субботы, 27 мая, поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения, по которому россия ударила ракетой в пятницу, завершены. Погибли по меньшей мере два человека.

О завершении разбора завалов сообщает ГСЧС Украины.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак, до сих пор остается неизвестной судьба трех человек, которые могли находиться в здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел, работают эксперты-криминалисты.

Разбор завалов завершен

Всего от российского ракетного удара пострадали 32 человека, 13 из них остаются в больнице. Состояние пятерых пострадавших остается тяжелым.

Спасатель на месте трагедии

"Сколько жизней уже осквернила кровавая агрессия "соседей". Они не останавливаются ни перед чем. Каждый день продолжают совершать свои преступления против мирных жителей", — написал Лысак.

Здание медучреждения разрушено

27 мая — День траура по погибшим в Днепре. В городе приспустили государственные флаги.

Город в трауре

Напомним, Днепр и область получили массированный ракетный удар в ночь на 26 мая. Уже в районе 10:30 в городе прогремел одиночный взрыв. Позже стало известно, что ракета попала по медучреждению в одном из районов Днепра.

Как сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Днепр и область могли обстреливать из установок С-300 и С-400, что характерно для прифронтовых областей.