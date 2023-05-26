Ракетный удар россиян по Днепру: число погибших выросло

В результате утренней атаки по Днепру погибли два человека

Число жертв ракетного удара по одному из медучреждений Днепра увеличилось до двух человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его информации, тело второго погибшего извлекли из-под завалов здания ветклиники, которое также было повреждено во время попадания ракеты.

Как пишет "Суспильне", по состоянию на 14:00 известно о 25 пострадавших в Днепре. 19 из них доставлены в больницы, четверо раненых лечатся амбулаторно.

Также известно о трех пропавших без вести.

Напомним, что Днепр и область подверглись массированному ракетному удару в ночь на 26 мая. Уже в районе 10:30 в городе прогремел одиночный взрыв. Позже стало известно, что снаряд попал в медучреждение в одном из районов Днепра.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Днепр и область могли обстреливать из установок С-300 и С-400, что характерно для прифронтовых областей.

Ранее "Телеграф" писал, что массированный удар в ночь на 26 мая пришелся не только по Днепру и области, но и по другим регионам.