В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: враг атакует мирные города ракетами и дронами

Запуски производятся с акватории Каспийского моря, а также с северного направления

Масштабная воздушная тревога объявлена сегодня, в ночь на 26 мая во многих регионах Украины.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог, а также сообщения местных органов власти.

Первопричиной объявления тревоги стали сообщения мониторинговых пабликов о том, что российские войска запустили по нескольким направлениям по территории Украины дроны-камикадзе.

Также, по предварительной информации, сообщается о пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.

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Под ударами русских садистов – Днепр и Днепропетровская область.

Кроме того, о воздушной тревоге заявили в МВД Украины.

Также в ведомстве призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напоминают о том, что запрещено снимать работу сил ПВО и необходимо соблюдать информационную тишину.

В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Предупреждение об опасности воздуха также распространилось на центральные и северные регионы.

Напомним, что в последние недели оккупанты стали значительно чаще прибегать к ракетным и дроновым атакам по Украине. Преимущественно атаки наносятся в темное время суток.