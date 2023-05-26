В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: враг атакует мирные города ракетами и дронами
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Запуски производятся с акватории Каспийского моря, а также с северного направления
Масштабная воздушная тревога объявлена сегодня, в ночь на 26 мая во многих регионах Украины.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог, а также сообщения местных органов власти.
Первопричиной объявления тревоги стали сообщения мониторинговых пабликов о том, что российские войска запустили по нескольким направлениям по территории Украины дроны-камикадзе.
Также, по предварительной информации, сообщается о пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.
Обновлено 03:40
Под ударами русских садистов – Днепр и Днепропетровская область.
Кроме того, о воздушной тревоге заявили в МВД Украины.
Также в ведомстве призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напоминают о том, что запрещено снимать работу сил ПВО и необходимо соблюдать информационную тишину.
В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Предупреждение об опасности воздуха также распространилось на центральные и северные регионы.
Напомним, что в последние недели оккупанты стали значительно чаще прибегать к ракетным и дроновым атакам по Украине. Преимущественно атаки наносятся в темное время суток.