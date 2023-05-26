Ракетный удар по Днепру произошел из-за поста блогерши? В сети новый громкий скандал

Известная блогерша перед терактом рассказала, что больницы Днепра переполнены военными, а половина ее аудитории — россияне

Трагический ракетный удар по больнице в Днепре в сети связывают с сообщением скандальной украинской блоггерши Анны Алхим. Недавно девушка опубликовала сообщение у себя в соцсетях, где заявила, что в этой больнице лежат военные.

Целью сообщения был призыв к людям помогать военным, поскольку больницы в Днепре переполнены ранеными. Однако в сети подозревают, что поскольку аудитория Алхим состоит из множества россиян, они увидели координаты цели для атаки.

"БОЛЬНИЧНЫЕ ДНЕПРА ПЕРЕПОЛНЕНЫ ВОЕННЫМИ, В КАЖДОМ ГОСПИТАЛЕ ЕСТЬ МЕСТО, ГДЕ ЛЮДИ МОГУТ ОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ, ПРОДУКТЫ. ПАРНИ НЕ МЕСТНЫЕ, ПОЭТОМУ НЕИЗВЕСТНО, ПРИЕЗЖАЮТ ЛИ К НИМ РОДСТВЕННИКИ. ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ НА МЕСТНЫЕ БОЛЬНИЦЫ, ПОМОГИТЕ РАНЕНЫМ ВОЕННЫМ ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ ИЛИ ВЕЩАМИ!", — написала Алхим.

Сообщение Алхим

Блогерша попросила делать репост, чтобы распространить информацию. В сообщении были указаны номера больниц, где лежат раненые. Всего у блогерши около 600 тысяч подписчиков в Instagram и половина из них — россияне, говорится в сообщении одного из Telegram-каналов. Сама Алхим уже ответила на скандал и в грубой форме заявила, что она лишь распространила эту просьбу (внимание! видео 18+, поскольку блоггер щедро ругается):

Кроме того, Алхим ранее публично назвала путина "красавчиком". А после волны возмущения еще и осыпала его комплиментами.

Отметим, что на 13:00 число раненых в Днепре возросло до 23 человек. Среди раненых – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Также 4 человека считаются пропавшими без вести. Ракета попала в самое медучреждение и ветклинику в том же доме.

Напомним, что Анна Алхим ранее оскандалилась из-за того, что активно продолжает слушать русскую музыку и не понимает, что это приносит деньги для россии. Кроме того, она заявляла, что заставлять людей общаться на украинском языке — это не по-христиански.