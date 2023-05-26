Ракетний удар по Дніпру стався через допис блогерки? У мережі новий гучний скандал

Відома блогерка перед терактом розповіла, що лікарні Дніпра переповнені військовими, а половина її аудиторії — росіяни

Трагічний ракетний удар по лікарні у Дніпрі в мережі пов’язують із дописом скандальної української блогерки Анни Алхім. Нещодавно дівчина опублікувала допис у себе в соцмережах, де заявила, що у цій лікарні лежать військові.

Метою допису був заклик до людей допомагати військовим, оскільки лікарні в Дніпрі переповнені пораненими. Однак в мережі підозрюють, що оскільки аудиторія Алхім складається з величезної кількості росіян, вони побачили координати цілі для атаки.

"ЛІКАРНІ ДНІПРА ПЕРЕПОВНЕНІ ВІЙСЬКОВИМИ, В КОЖНОМУ ГОСПІТАЛІ Є МІСЦЕ, ДЕ ЛЮДИ МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИ ДОПОМОГУ, ПРОДУКТИ. ХЛОПЦІ НЕ МІСЦЕВІ, ТОМУ НЕВІДОМО, ЧИ ДО ВСІХ ПРИЇЗДЯТЬ РІДНІ. НЕБАЙДУЖІ МЕШКАНЦІ МІСТА, ЗВЕРНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, УВАГУ НА МІСЦЕВІ ЛІКАРНІ, ДОПОМОЖІТЬ ПОРАНЕНИМ ВІЙСЬКОВИМ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ АБО РЕЧАМИ!", — написала Алхім.

Допис Алхім

Блогерка попросила робити репост, аби поширити інформацію. У дописі були вказані номери лікарень, де лежать поранені. Усього у блогерки близько 600 тисяч підписників в Instagram і половина з них — росіяни, йдеться у дописі одного з Telegram-каналів. Сама Алхім уже відповіла на скандал і у грубій формі заявила, що вона лише поширила це прохання (увага! відео 18+, оскільки блогерка щедро лається):

Крім того, Алхім раніше публічно заявила, що вона захоплюється путіним і перерахувала його "досягнення". Називала путіна "красавчиком".

Зазначимо, що станом на 13:00 число поранених у Дніпрі зросло до 23 осіб. Серед поранених – двоє дітей. Хлопчики 3 і 6 років. Обох госпіталізовано. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Також 4 людини вважаються зниклими безвісти. Ракета потрапила в саму медустанову і ветклініку в тому самому будинку.

Нагадаємо, що Анна Алхім раніше оскандалилася через те, що активно продовжує слухати російську музику та не розуміє, що це приносить гроші для рф. Крім того, вона заявляла, що змушувати людей спілкуватися українською — це не по-християнськи.