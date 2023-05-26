Ракетний удар по Дніпру: росіяни влучили по медзакладу (відео)

Під час ранкового удару по Дніпру ракета окупантів потрапила по медзакладу. Внаслідок прильоту є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

"Рашистські виродки потрапили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється. Не розповсюджуйте зайвого. Не розповсюджуйте фейки", — написав він.

Нагадаємо, що вибух у Дніпрі пролунав близько 10:30, після чого в області було оголошено повітряну тривогу. На місці прильоту почав підійматися дим, туди попрямували рятувальники.

У ніч на 26 травня місто та область зазнали масованого удару з боку окупантів. Внаслідок атаки ракетами та дронами було пошкоджено приватні будинки та будівлі підприємств. Під час нічного обстрілу постраждала одна людина.

Раніше "Телеграф" писав, що масований удар 26 травня припав по ряду областей України. Ворог випустив по нашій території крилаті ракети, ударні дрони та снаряди С-300/С-400. Також гучно було й у Києві, у небі над яким наші захисники збивали ворожі крилаті ракети, випущені з акваторії Каспійського моря.