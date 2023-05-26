російський Краснодар атакували дрони: у центрі міста є приліт (фото, відео)

Краснодар зазнав атаки дронів в ніч 26 травня

росія, яка вночі атакувала Україну ракетами та дронами, знову зазнала атаки невідомих безпілотників. Цього разу БПЛА вдарили по Краснодару.

Як пишуть російські ЗМІ, один із безпілотників впав на Морській вулиці міста, про місце падіння другого не повідомляється.

За словами місцевих жителів, спершу вони чули дзижчання в небі, після чого пролунали два вибухи.

Інцидент стався близько 4:00 ночі.

За офіційною інформацією від місцевої влади, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події прибули рятувальники.

Мер Краснодара також опублікував фото ушкоджень у житлових будинках після ранкових вибухів.

При цьому він не став прямо писати, що місто зазнало атаки безпілотників.

"У 5-поверхівці по Гаражній, 77/1 частково повибивало вікна. У приватному будинку поряд пошкоджена покрівля. Після роботи екстрених служб приступимо до відновлення пошкоджених будівель", — написав Євген Наумов.

Раніше "Телеграф" писав про подробиці нічної атаки на Київ.