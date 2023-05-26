российский Краснодар атаковали дроны: в центре города есть прилет (фото, видео)

Краснодар подвергся атаке дронов ночь 26 мая

россия, которая ночью атаковала Украину ракетами и дронами, снова подверглась атаке неизвестных беспилотников. На этот раз БПЛА ударили по Краснодару.

Как пишут российские СМИ, один из беспилотников рухнул на Морской улице города, о месте падения второго не сообщается.

По словам местных жителей, сперва они слышали жужжание в небе, после чего раздались два взрыва.

Инцидент произошел около 4:00 ночи.

По официальной информации от местных властей, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия прибыли спасатели.

Мэр Краснодара также опубликовал фото повреждений в жилых домах после утренних взрывов.

При этом он не стал прямо писать, что город подвергся атаке беспилотников.

"В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий", — написал Евгений Наумов.

Ранее "Телеграф" писал о подробностях ночной атаки на Киев.