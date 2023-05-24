Готовятся к контрнаступлению ВСУ? Крымский мост снова дымил, оккупанты заявили об учениях (фото и видео)

Над Крымским мостом поднимается дым, а в акватории Черного моря якобы был атакован дронами самый современный разведывательный корабль рф "Иван Хурс"

В среду, 24 мая, оккупанты перекрыли Крымский мост — проводят учения, вероятно, готовясь к контрнаступлению украинских войск.

О том, что Крымский мост перекрыт, сообщил так называемый "глава" Крыма сергей аксенов.

"Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов", — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время, местные жители заметили дым над Керченским мостом. В сети появились соответствующие фото и видео.

Дым над Керченским мостом видно издалека

Задымление довольно масштабное

Кроме того, по данным российских военкоров произошел инцидент с российским разведывательным корабем "Иван Хурс" — он в акватории Черного моря, после прохождения пролива Босфор якобы был атакован тремя морскими беспилотниками около 5:30 24 мая. Отмечается, что морякам якобы "удалось успешно отразить атаку, корабль повреждений не получил".

Отметим, "Иван Хурс" является самым современным разведывательным кораблем в составе российского флота. Информации от официальных источников о якобы атаке на него на данный момент нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне полностью восстановили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Строители ускорились, чтобы успеть к красивой дате – 9 мая. Автомобильная часть моста поврежденная взрывом в 2022 году, была восстановлена еще в феврале этого года.