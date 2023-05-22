Курортный сезон в Крыму под угрозой срыва: владельцы грозятся закрытием пансионатов

Обещание "властей" раздать туротрасли 3 млрд рублей не помогает

Курортный сезон 2023 года в оккупированном россиянами Крыму оказался под угрозой срыва — ряд мощных взрывов на нефтебазах, масштабных пожаров, схождение поездов с рельсов и блекауты в Симферополе привели к тому, что туристы из материковой россии не рвутся ехать отдыхать на полостров. Туристической отрасли не помогают и почти 3 млрд рублей, которые Минэкономразвития рф обещает раздать работникам сферы гостеприимства. Каждый работник отрасли должен получить около 65 тысяч рублей на весь сезон.

Сайт "Телеграф" разбирался, что означают эти деньги и насколько они способны поддержать приходящую в упадок отрасль.

"Если брать грубо, то сезон в Крыму это пять месяцев — с мая по сентябрь, — рассказывает владелец пансионата в поселке Черноморское на западе Крыма Александр. — 65 тысяч поделить на пять — выходит около 13 тысяч рублей на месяц Один двухместный номер, в зависимости от месяца и спроса, раньше я сдавал за 1,5-2 тысячи рублей в сутки, то есть за неделю сезона один номер мне приносил от 10,5 до 14 тысяч рублей. Таких номеров у меня в пансионате 15. При полном поселении это около 700-900 тысяч рублей в месяц. Разница ощутима".

Он объясняет, что это не чистый доход, ведь следует вычесть налоги и зарплату двум работницам. Вместо этого он получит 13 тысяч рублей в месяц, что равно доходу от аренды одного номера за неделю.

"Конечно, будь полная бронь, как раньше, когда в мае у меня все уже было забито включительно до июля, то пусть дают, 13 тысяч лишними не будут. А так, забронировано у меня процентов 25% номеров на июнь. На июль вообще ноль. Может, даже и открываться не буду", — жалуется Александр.

Больше о срыве курортного сезона 2023 года читайте на сайте "Телеграф": " VIP-отдых в Крыму. Каким будет курортный сезон, когда уничтожат ключевые мосты, порты и аэропорты".

Ранее мы писали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, как Крым готовится к курортному сезону.