Курортний сезон у Криму під загрозою зриву: власники погрожують закриттям пансіонатів

Обіцянка "влади" роздати тургалузі 3 млрд рублів не допомагає

Курортний сезон 2023 в окупованому росіянами Криму опинився під загрозою зриву — низка потужних вибухів на нафтобазах, масштабних пожеж, сходження поїздів з рейок і блекаути у Сімферополі призвели до того, що туристи з материкової росії не рвуться їхати відпочивати на півострів. Туристичній галузі не допомагають і майже 3 млрд рублів, які Мінекономрозвитку рф обіцяє роздати працівникам сфери гостинності. Кожен працівник галузі має отримати близько 65 тис. рублів на весь сезон.

Сайт "Телеграф" розбирався, що означають ці гроші і наскільки вони здатні підтримати занепалу галузь.

"Якщо брати грубо, то сезон в Криму це п’ять місяців – з травня по вересень, — розповідає "Телеграфу" власник пансіонату в селищі Чорноморське на заході Криму Олександр. – 65 тисяч поділити на п’ять – виходить близько 13 тисяч рублів на місяць. Один двомісний номер, залежно від місяця та попиту, раніше я здавав за 1,5-2 тисячі рублів на добу, тобто за тиждень сезону один номер мені приносив від 10,5 до 14 тисяч рублів. Таких номерів у мене в пансіонаті 15. При повному поселенні це близько 700-900 тисяч рублів на місяць. Різниця відчутна".

Він пояснює, що це не чистий дохід, адже слід відняти податки й зарплату двом робітницям. Натомість він отримає 13 тисяч рублів на місяць, що дорівнює доходу від оренди одного номеру за тиждень.

"Звісно, якби була повна бронь, як раніше, коли в травні у мене все вже було забито включно до липня, то нехай дають, 13 тисяч зайвими не будуть. А так, заброньовано у мене відсотків 25% номерів на червень. На липень взагалі нуль. Може, навіть і відкриватися не буду", — скаржиться Олександр.

Більше про зрив курортного сезону 2023 читайте на сайті "Телеграф": "VIP-відпочинок у Криму. Яким буде курортний сезон, коли знищать ключові мости, порти й аеропорти".

Раніше ми писали, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, як Крим готується до курортного сезону.