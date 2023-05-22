Повний блекаут: у тимчасово окупованому Сімферополі зникло світло

Окупанти безуспішно намагаються повернути освітлення

У багатьох районах тимчасово окупованого Сімферополя, а також передмістях міста ввечері у неділю, 21 травня, зникло електропостачання.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

Так званий радник окупаційної влади Криму Олег Крючков стверджує, що сталося технологічне відключення електроенергії. За його словами, електропостачання буде відновлено у місті у "найближчі 30-40 хвилин".

Втім, чи завершилися успіхом дії окупантів, поки що не зрозуміло, півострів залишається у сутінках.

Нагадаємо, що останніми місяцями у тимчасово окупованому Криму почастішали аварії на різних інфраструктурних об'єктах. Так, 18 травня біля Бахчисараю в результаті вибуху з рейок зійшли вагони, пошкоджено близько 50 метрів залізниці. Рух поїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинили. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що залізницю в Криму використали для перевезення зброї. Він не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися в Криму, доки півострів не буде звільнено.