Полный блекаут: во временно оккупированном Симферополе пропал свет

оккупанты безуспешно пытаются вернуть освещение

Во многих районах временно оккупированного Симферополя, а также в пригородах города вечером в воскресенье, 21 мая, исчезло электроснабжение.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Так называемый советник оккупационных властей Крыма Олег Крючков утверждает, что произошло технологическое отключение электроэнергии. По его словам, электроснабжение будет возобновлено в городе в "ближайшие 30-40 минут".

Впрочем, завершились ли успехом действия оккупантов, пока не ясно, полуостров остается в сумерках.

Напомним, что в последние месяцы во временно оккупированном Крыму участились аварии на разных инфраструктурных объектах. Так, 18 мая возле Бахчисарая в результате взрыва с рельсов сошли вагоны, повреждено около 50 метров железной дороги. Движение поездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановили. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что железную дорогу в Крыму использовали для перевозки оружия. Он не исключил, что подобные инциденты могут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет уволен.