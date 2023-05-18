Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" розповів про депортацію загарбників

Є, мабуть, якийсь символізм, що 18 травня, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу , в тимчасово окупованому росіянами Криму підірвали залізницю , а також знайшли уламки ракети "Калібр", що впала .

Бумеранги повертаються до продовжувачів "справи Сталіна" – путінців, які розширили геноцид та депортацію не лише на Крим, а й на всю Україну. Їм все частіше припікає – і на тимчасово окупованих територіях, і не лише. Сигнали більш ніж явні — доки є можливість, збирайте валізи та забирайтеся туди, звідки прийшли.

Немає сумніву, що до загарбників прилетить бумеранг депортації. Усі, хто незаконно перебуває на території України, будуть звідси викинуті. Тим чи іншим чином. Саме за це воює наша армія.

Періодично лунають голоси у стилі – ну, гаразд, військові, а як же мирні люди, які перебралися до Криму після 2014-го? Купили тут будинок, квартиру... Але ж вони знали, куди їдуть! На захоплену українську землю. Незаконно перетинаючи порушений їхньою країною український кордон. І депортація – найменше, на що вони можуть розраховувати. А по-хорошому, треба ще й карати, згідно з Адміністративним та Кримінальним кодексом. Стягувати штраф, конфіскувати незаконно придбане майно, змушувати платити компенсацію за користування кримськими землею, ресурсами тощо. За завдану шкоду. Відвертих колаборантів – садити.

Якщо не чинити саме так – максимально жорстко – росіяни і всілякі зрадники урок не засвоять. І намагатимуться повторити агресію. Якщо ми їх не покараємо після того, що сталося, то хто?!

У мене є надія, що це літо – останнє "російське літо" Криму.

Зрозуміло, що будуть дебіли, які понаїдуть туди і цього року. Але їх буде у рази менше, ніж раніше. Тому що на рівні підсвідомості вони вже зрозуміли – Крим перетворюється на повноцінну зону бойових дій . І всі ворожі об’єкти там є законними цілями ЗСУ. Що логічно, з огляду на те, що це наша земля, яку ми маємо звільнити. І на те, що росіяни спочатку не збиралися розвивати Крим як курорт, кинувши всі сили на перетворення його на військову базу.