До чогось готуються? У Криму запровадили жорсткі обмеження на час курортного сезону

Окупанти попередили, що курортний сезон у Криму буде, але з обмеженнями

Окупанти Криму схоже серйозно задумалися про те, щоб хоча б частково скасувати курортний сезон на півострові.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на кримському узбережжі від Балаклави до селища Чорноморське вже заборонили вихід у море на плавзасобах.

Окупанти зазначають, що це пов’язано із проведенням так званої "СВО" в Україні.

"Важлива інформація для тих, хто планує свій відпочинок… Вихід у море на плавзасобах від Балаклави до півострова Тарханкут і далі Каркінітською затокою до кордону з Україною заборонено", — йдеться в повідомленні.

Джерело зазначає, що вихід у море заблокований як для туристичних катерів, так і для рибалок. При цьому купатися на пляжах та засмагати окупанти не забороняють.

"Від Балаклави і до Кримського мосту все нормально. Все в повному порядку і на узбережжі Азовського моря (Щолкіне, Казантип, Генеральські пляжі тощо)", - додало джерело.

Раніше "Телеграф" писав, що у президента України Володимира Зеленського розповіли, кого покарають у Криму після того, як ЗСУ звільнять півострів від російських окупантів.