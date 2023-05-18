К чему-то готовятся? В Крыму ввели жесткие ограничения на время курортного сезона

Оккупанты предупредили, что курортный сезон в Крыму будет, но с ограничениями

Оккупанты Крыма похоже всерьез задумались о том, чтобы отменить курортный сезон на полуострове.

Как пишут местные СМИ, на крымском побережье от Балаклавы до поселка Черноморское уже запретили выход в море на плавсредствах.

Оккупанты отмечают, что это связано с проведением так называемой "СВО" в Украине.

"Важная информация для тех, кто планирует свой отдых… Выход в море на плавсредствах от Балаклавы до полуострова Тарханкут и далее по Каркинитскому заливу до границы с Украиной запрещен", — говорится в сообщении.

Источник отмечает, что выход в море заблокирован как для прогулочных катеров, так и для рыбаков. При этом купаться на пляжах и загорать оккупанты не запрещают.

"От Балаклавы и до Крымского моста всё нормально. Все в полном порядке и на побережье Азовского моря (Щелкино, Казантип, Генеральские пляжи и т.д.)", — добавил источник.

Ранее "Телеграф" писал, что у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, кого накажут в Крыму после того, как ВСУ освободят полуостров от российских оккупантов.