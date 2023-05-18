Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" рассказал о депортации захватчиков

Есть, пожалуй, некий символизм, что 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа , во временно оккупированном россиянами Крыму подорвали железную дорогу , а также нашли обломки рухнувшей ракеты "Калибр" .

Бумеранги возвращаются к продолжателям "дела Сталина" – путинцам, которые расширили геноцид и депортацию не только на Крым, но и на всю Украину. Им всё чаще припекает – и на временно оккупированных территориях, и не только. Сигналы более чем явные – пока есть возможность, собирайте чемоданы и убирайтесь туда, откуда пришли.

Нет сомнений, что к захватчикам прилетит бумеранг депортации. Все, кто незаконно находится на территории Украины, будут отсюда вышвырнуты. Тем или иным образом. Именно за это воюет наша армия.

Периодически раздаются голоса в стиле – ну, ладно, военные, а как же мирные люди, которые перебрались в Крым после 2014-го? Купили тут дома, квартиру… Но они ведь знали, куда едут! На захваченную украинскую землю. Незаконно пересекая нарушенную их страной украинскую границу. И депортация – минимум, на что они могут рассчитывать. А по-хорошему, нужно еще наказывать, согласно Административному и Уголовному кодексу. Взимать штраф, конфисковать незаконно приобретенное имущество, заставлять платить компенсацию за пользование крымскими землей, ресурсами и так далее. За нанесенный ущерб. Откровенных коллаборантов – сажать.

Если не поступать именно так – максимально жестко – россияне и всякого рода предатели урок не усвоят. И будут пытаться повторить агрессию. Если мы их не покараем после всего происшедшего – то кто?!

У меня есть надежда, что это лето – последнее "русское лето" Крыма.

Понятно, что будут дебилы, которые понаедут туда и в этом году. Но их будет в разы меньше, чем раньше. Потому что на уровне подсознания они уже поняли – Крым превращается в полноценную зону боевых действий . И все вражеские объекты там являются законными целями ВСУ. Что логично, учитывая и то, что это наша земля, которую мы должны освободить. И то, что россияне изначально не собирались развивать Крым как курорт, бросив все силы на превращение его в военную базу.