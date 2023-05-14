Накануне освобождения Крыма заснуть оккупантам там будет очень сложно: эксперт дал прогноз действий ВСУ на полуострове

Освобождение Крыма будет напоминать возвращение острова Змеиный

Оккупированный Крым может быть освобожден без штурма позиций россиян на его территории, однако для этого необходимо выполнить ряд условий.

Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко (Злой Одессит), работы россиян по укреплению полуострова не имеют никакого смысла.

"С 2022 года я неизменно придерживаюсь мнения, что освобождение Крыма будет проходить по сценарию острова Змеиный, адаптированного для несколько большей территории. Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов", — отметил он.

В таком случае ВСУ необходимо выйти на административную границу Крыма и выполнить задачи по уничтожению военной инфраструктуры.

При этом если в марте 2023 года вооружение ВСУ позволяло наносить удары в четырех зонах поражения, то теперь уже можно говорить и о пятой.

"В свою очередь, важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии соединяющей материковую россию и полуостров — Крымский мост", — отметил Коваленко.

Что касается паромной переправы, то ее надо сохранить, пока ею пользуются гражданские, но при первых же признаках ее использования военными паромы надо уничтожить.

Тем самым, по словам эксперта, российские войска на полуострове окажутся отрезанными от снабжения и будут нести ежедневные невосполнимые потери. Впрочем, он не исключил, что у Генштаба на столе лежат куда более детальные планы того, как эту идею можно реализовать.

"Крым, что тебе снится? Освобождение. Но следует быть готовым к тому, что накануне освобождения заснуть будет сложно", — добавил он.

Как сообщалось ранее, американский генерал Бен Ходжес недавно рассказывал о сценарии освобождения Крыма. Он тоже убежден, что штурмовать в лоб ВСУ не понадобится.