Для оккупантов есть только два варианта: подполковник озвучил сценарий освобождения Крыма

Одной из самых главных и первостепенных задач для ВСУ является перерезание так называемого сухопутного коридора в Крым

При успешно проведенном контрнаступлении Вооруженных сил Украины российским захватчикам во временно оккупированном Крыму останется лишь два выхода: сдаться в плен или умереть. Этому должно предшествовать перерезание сухопутного коридора на полуостров, а также уничтожение Крымского моста.

Такое мнение высказал подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима, пишет OBOZREVATEL.

"Предстоит также очень тщательно изучить пути снабжения, пути обеспечения группировки оккупационных войск, которая находится в Крыму – а мы, как я понимаю, это уже сделали", – сказал он.

Первостепенной задачей для украинских военных является перерезание так называемого сухопутного коридора, по которому происходит около 70% всех поставок для оккупационных войск.

"После того, как будет решена судьба этого сухопутного коридора, останется только этот мост – узенькая тропа, которая, думаю, также будет уничтожена. И у той находящейся в Крыму российской группировки не останется ничего, кроме как умереть или сдаться в плен", – считает Гулима.

Подполковник подчеркнул, что украинские защитники, в отличие от "второй армии мира", применяют современные методы ведения войны.

"Благодаря нашим партнерам, мы имеем очень широкие возможности по изучению противника – где он собирается обороняться, где он удерживает свои резервы, какие пути для переброски сил и средств в то или иное место он готовит и т.д. Все это будет учитываться", – заверил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получила от Великобритании ракеты большой дальности, с помощью которых у наших защитников теперь есть возможность наносить удары по позициям оккупантам по всей территории Крыма.