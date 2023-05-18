Россияне в Крыму уронили свою же ракету "Калибр"

В Крыму приземлилась ракета оккупантов, ее нашел пастух

На территории оккупированного россиянами Крыма упала крылатая ракета "Калибр". Произошло это в ночь, когда россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Как пишут журналисты издания ASTRA, ракету 18 мая в 6:39 утра обнаружил пастух в районе села Вулкановка, расположенного в Ленинском районе.

Мужчина сообщил о находке силовикам, после чего на место происшествия прибыли специалисты.

Они подтвердили, что это "Калибр", принадлежащий российскому министерству обороны.

В сводке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по сегодняшнему обстрелу указано, что по Украине враг выпустил 6 таких ракет. Судя по всему, еще одна не долетела и приземлилась в оккупированном Крыму.

Всего же ночью и ранним утром оккупанты выпустили по Украине 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Запуски "Калибров" проводились с Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал о том, что под утро 18 мая громкие взрывы слышали жители украинской столицы. По данным властей Киева, ракеты удалось сбить, но падение их обломков повлекло за собой дополнительные проблемы.