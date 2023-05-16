В феврале 1954 года Верховный Совет СССР издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", это решение не дает покоя оккупантам

Россияне предчувствуют возвращение Крыма Украине и придумывают разные бредовые идеи — назначенный россией так называемый "парламент Крыма" хочет отменить решение о передаче полуострова Украине в 1954 году. Глава "парламента" Владимир Константинов планирует "детально изучить вопрос".

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы намерены проводить эту работу", — заявил Константинов.

Он добавил, что соответствующий вопрос будет поднят в ближайшее время. Научный совет при "председателе" оккупационного "госсовета Крыма", регулирующий сферу правотворчества получит задание детально изучить эту возможность.

С 1919 по 1991 год Украина входила в состав СССР. В феврале 1954 года Верховный Совет СССР издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". С тех пор полуостров находился в составе Украины до его аннексии россией в 2014 году. Именно решение о введении Крыма в состав Украины и хотят обжаловать оккупанты.

За время независимого существования Украины и россии странами было составлено более четырехсот разного рода актов, в которых был закреплен статус Крыма как территории Украины. Международное сообщество не признает аннексию Крыма, считает его частью Украины и наложило на россию санкции за захват полуострова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима озвучил сценарий освобождения Крыма.