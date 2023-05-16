Хочуть переписати історію Криму: окупанти готують "гучне рішення"

У лютому 1954 року Верховна Рада СРСР видала указ "Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР", це рішення не дає спокою окупантам

Росіяни передчують повернення Криму Україні та вигадують різні безглузді ідеї — призначений росією так званий "парламент Криму" хоче скасувати рішення про передачу півострова Україні у 1954 році. Глава "парламенту" Володимир Константинов планує "детально вивчити питання".

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Ми маємо намір проводити цю роботу", — заявив Константинов.

Він додав, що відповідне питання буде порушено найближчим часом. Наукова рада при "голові" окупаційної "держради Криму", яка регулює сферу правотворчості, отримає завдання детально вивчити цю можливість.

З 1919 до 1991 року Україна входила до складу СРСР. У лютому 1954 року Верховна Рада СРСР видала указ "Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР". З того часу півострів перебував у складі України до його анексії росією у 2014 році. Саме рішення про введення Криму до складу України хочуть оскаржити окупанти.

За час незалежного існування України та росії країнами було складено понад чотириста різного роду актів, у яких було закріплено статус Криму як території України. Міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму, вважає його частиною України і наклало на росію санкції за захоплення півострова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підполковник запасу, оглядач міжнародної безпеки аналітичного центру регіонального співробітництва, військовий експерт Володимир Гуліма озвучив сценарій визволення Криму.