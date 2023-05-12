Для окупантів є лише два варіанти: підполковник озвучив сценарій визволення Криму

Одним із найголовніших і першорядних завдань для ЗСУ є перерізання так званого сухопутного коридору до Криму.

За успішного контрнаступу Збройних сил України російським загарбникам у тимчасово окупованому Криму залишиться лише два виходи: здатися в полон або померти. Це має передувати перерізання сухопутного коридору на півострів, а також знищення Кримського мосту.

Таку думку висловив підполковник запасу, оглядач міжнародної безпеки аналітичного центру регіонального співробітництва, військовий експерт Володимир Гулима, пише OBOZREVATEL.

"Треба також дуже ретельно вивчити шляхи постачання, шляхи забезпечення угруповання окупаційних військ, яке знаходиться в Криму — а ми, як я розумію, це вже зробили", — сказав він.

Першорядним завданням для українських військових є перерізання так званого сухопутного коридору, яким відбувається близько 70% усіх поставок для окупаційних військ.

"Після того, як буде вирішена доля цього сухопутного коридору, залишиться тільки цей міст — вузенька стежка, яка, думаю, також буде знищена. І у того російського угруповання, що знаходиться в Криму, не залишиться нічого, крім як померти або здатися в полон", - вважає Гулима.

Підполковник наголосив, що українські захисники, на відміну від "другої армії світу", застосовують сучасні методи ведення війни.

"Завдяки нашим партнерам, ми маємо дуже широкі можливості з вивчення противника — де він збирається оборонятися, де він утримує свої резерви, які шляхи для перекидання сил і коштів у те чи інше місце він готує і т.д. Все це враховуватиметься", – запевнив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримала від Великобританії ракети великої дальності, за допомогою яких наші захисники тепер мають можливість завдавати ударів по позиціях окупантам по всій території Криму.