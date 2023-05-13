Як у вуличній бійці: генерал СБУ наочно пояснив, чому ЗСУ важливо звільнити Крим

Звільнення Криму не обійдеться без знищення мосту через Керченську протоку

Для України буде дуже важливим кроком знищити міст через Керченську протоку, оскільки це буде не лише важливим політичним ходом, а матиме серйозні наслідки для бойового духу окупантів.

Про це розповів "Телеграфу" ексзаступник голови СБУ, генерал-лейтенант Андрій Кожем’якін, який наразі є заступником командира добровольчого формування територіальної громади Києва "Мрія".

"Я підтримую ідею американського генерала Бена Ходжеса — великого друга нашої країни, який каже, що спочатку потрібно робити наступ у районі ближче до Криму, знищувати міст, і тоді це буде дуже потужний хід. Я саме так і робив би", — каже він. .

Кожем’якін каже, що знищення моста буде серйозним ударом по бойовому стану військ противника, оскільки вони звикли, що для них півострів є тилом, звідки їм приходять боєприпаси та їжа. У разі знищення мосту через Керченську протоку за їхніми спинами виявиться ворог.

Генерал порівняв ситуацію із вуличною бійкою.

"Коли ви стоїте навпроти противника — це одне. А коли він ще й позаду — це втричі страшніше", — розповів він.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Окупанти планували розстріл 200 депутатів Ради, а під Києвом готували концтабори, — генерал СБУ Андрій Кожем’якін

Як повідомлялося раніше, Ходжес нещодавно розповідав про сценарій звільнення Криму. За його словами, штурмувати в лоб ЗСУ не знадобиться.