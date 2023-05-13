Как в уличной драке: генерал СБУ наглядно объяснил, почему ВСУ важно освободить Крым

Освобождение Крыма не обойдется без уничтожения моста через Керченский пролив

Для Украины будет очень важным шагом уничтожить мост через Керченскую протоку, поскольку это будет не только важным политическим ходом, но будет иметь серьезные последствия для боевого духа оккупантов.

Об этом рассказал "Телеграфу" экс-замглавы СБУ, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, который в настоящее время является заместителем командира добровольческого формирования территориальной общины Киева "Мрия".

"Я поддерживаю идею американского генерала Бена Ходжеса — великого друга нашей страны, который говорит, что сначала нужно делать наступление в районе поближе к Крыму, уничтожать мост, и тогда это будет очень мощный ход. Я именно так и делал бы", — говорит он.

Кожемякин говорит, что уничтожение моста будет серьезным ударом по боевому состоянию войск противника, поскольку они привыкли, что для них полуостров является тылом, откуда им приходят боеприпасы и еда. В случае уничтожения моста через Керченский пролив за их спинами окажется враг.

Генерал сравнил ситуацию с уличной дракой.

"Когда вы стоите напротив противника – это одно. А когда он еще и позади – это втрое страшнее", — рассказал он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Оккупанты планировали расстрел 200 депутатов Рады, а под Киевом готовили концлагеря, — генерал СБУ Андрей Кожемякин

Как сообщалось ранее, Ходжес недавно рассказывал о сценарии освобождения Крыма. По его словам, штурмовать в лоб ВСУ не понадобится.