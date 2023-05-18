Росіяни в Криму впустили свою ж ракету "Калібр"

У Криму приземлилася ракета окупантів, її знайшов пастух

На території окупованого росіянами Криму впала крилата ракета "Калібр". Сталося це в ніч, коли росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Як пишуть журналісти видання ASTRA, ракету 18 травня о 6:39 ранку виявив пастух у районі села Вулканівка, розташованого в Ленінському районі.

Чоловік повідомив про знахідку силовикам, після чого на місце події прибули спеціалісти.

Вони підтвердили, що це "Калібр", що належить російському міністерству оборони.

У зведенні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного по сьогоднішньому обстрілу зазначено, що по Україні ворог випустив 6 таких ракет. Судячи з усього, ще одна не долетіла і приземлилася в окупованому Криму.

Всього ж вночі та рано вранці окупанти випустили по Україні 22 крилатих ракети Х-101/Х-555. Запуски "Калібрів" проводились із Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під ранок 18 травня гучні вибухи чули мешканці української столиці. За даними влади Києва, ракети вдалося збити, але падіння їх уламків спричинило додаткові проблеми.