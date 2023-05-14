Напередодні звільнення Криму заснути окупантам там буде дуже складно: експерт дав прогноз дій ЗСУ на півострові

Звільнення Криму нагадуватиме повернення острова Зміїний

Окупований Крим може бути звільнений без штурму позицій росіян на його території, проте для цього необхідно виконати низку умов.

Як розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко (Злий Одесит), роботи росіян щодо зміцнення півострова не мають жодного сенсу.

"З 2022 року я незмінно дотримуюся думки, що звільнення Криму проходитиме за сценарієм острова Зміїний, адаптованого до дещо більшої території. Сценарій повної ізоляції півострова Крим від зовнішнього світу та методичної, планомірної анігіляції окупантів", — зазначив він.

У такому разі ЗСУ необхідно вийти на адміністративний кордон Криму та виконати завдання щодо знищення військової інфраструктури.

При цьому якщо у березні 2023 року озброєння ЗСУ дозволяло завдавати ударів у чотирьох зонах поразки, то тепер уже можна говорити і про п’яту.

"Своєю чергою, важливим моментом буде відновлення повного контролю над Азовським морем і завдання несумісних з функціонуванням пошкоджень єдиної логістичної артерії, що з’єднує материкову росію і півострів — Кримський міст", — зазначив Коваленко.

Щодо поромної переправи, то її треба зберегти, поки нею користуються цивільні, але за перших ознак її використання військовими поромами треба знищити.

Тим самим, за словами експерта, російські війська на півострові виявляться відрізаними від постачання і зазнають щоденних непоправних втрат. Втім, він не виключив, що у Генштабу на столі лежать більш детальні плани того, як цю ідею можна реалізувати.

"Крим, що тобі сниться? Звільнення. Але слід бути готовим до того, що напередодні звільнення заснути буде складно", — додав він.

Як повідомлялося раніше, американський генерал Бен Ходжес нещодавно розповідав про сценарій визволення Криму. Він також переконаний, що штурмувати в лоб ЗСУ не знадобиться.