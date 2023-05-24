Россияне "национализировали" квартиру Зеленских в Крыму: что известно

Во время своего объявления о присвоении чужого имущества, аксенов не забыл обругать Владимира Зеленского

Пока ВСУ готовятся освобождать захваченный россиянами Крым, оккупанты спешат накрасть как можно больше — они "национализировали" квартиру супруги президента Елены Зеленской в Ялте и здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе.

Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма сергей аксенов.

Также среди присвоенного оккупантами имущества, по его словам — крупные винодельческие предприятия, банковские структуры и "прочее имущество способствующих антироссийскому режиму" в Украине.

Во время своего объявления о грабеже, аксенов не забыл обругать Владимира Зеленского, назвав его "наркоманом". При этом самопровозглашенный "глава" Крыма часто отводил глаза и делал усилие, чтобы смотреть в камеру.

Напомним, крымская квартира жены Владимира Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады. ЖК построен в 2009 году рядом с памятником национального значения Ливадийским дворцом.

Как ранее сообщал "Телеграф", аксенов собирает наемников в ЧВК для защиты от контрнаступления ВСУ. Сейчас в Крыму созданы два добровольческих батальона. "Таврида" и "Ливадия" призваны защищать от украинского контрнаступления направления, ведущие в Крым через Запорожскую и Херсонскую область.