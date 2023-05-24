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Росіяни "націоналізували" квартиру Зеленських у Криму: що відомо

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Дружина президента України Олена Зеленська Новина оновлена 24 травня 2023, 11:01
Дружина президента України Олена Зеленська. Фото Відкриті джерела

Під час свого оголошення про присвоєння чужого майна, аксьонов не забув облаяти Володимира Зеленського

Поки ЗСУ готуються звільняти захоплений росіянами Крим, окупанти поспішають накрасти якнайбільше — вони "націоналізували" квартиру дружини президента Олени Зеленської в Ялті та будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

Про це повідомив так званий "голова" Криму сергій аксьонов.

Також серед привласненого окупантами майна, за його словами, — великі виноробні підприємства, банківські структури та "інше майно, тих, хто сприяють антиросійському режиму" в Україні.

Під час свого оголошення про пограбування, аксьонов не забув облаяти Володимира Зеленського, назвавши його "наркоманом". При цьому самопроголошений "глава" Криму часто відводив очі та робив зусилля, щоб дивитися у камеру.

Нагадаємо, кримська квартира дружини Володимира Зеленського розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" у Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради. ЖК побудований у 2009 році поряд із пам’ятником національного значення Лівадійським палацом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", аксьонов збирає найманців до ПВК для захисту від контрнаступу ЗСУ. Зараз у Криму створено два добровольчі батальйони. "Таврида" та "Лівадія" покликані захищати від українського контрнаступу напрями, які ведуть до Криму через Запорізьку та Херсонську область.

Теги:
#Крим #Квартира #Окупація #Олена Зеленська