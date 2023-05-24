Росіяни "націоналізували" квартиру Зеленських у Криму: що відомо

Під час свого оголошення про присвоєння чужого майна, аксьонов не забув облаяти Володимира Зеленського

Поки ЗСУ готуються звільняти захоплений росіянами Крим, окупанти поспішають накрасти якнайбільше — вони "націоналізували" квартиру дружини президента Олени Зеленської в Ялті та будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

Про це повідомив так званий "голова" Криму сергій аксьонов.

Також серед привласненого окупантами майна, за його словами, — великі виноробні підприємства, банківські структури та "інше майно, тих, хто сприяють антиросійському режиму" в Україні.

Під час свого оголошення про пограбування, аксьонов не забув облаяти Володимира Зеленського, назвавши його "наркоманом". При цьому самопроголошений "глава" Криму часто відводив очі та робив зусилля, щоб дивитися у камеру.

Нагадаємо, кримська квартира дружини Володимира Зеленського розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" у Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради. ЖК побудований у 2009 році поряд із пам’ятником національного значення Лівадійським палацом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", аксьонов збирає найманців до ПВК для захисту від контрнаступу ЗСУ. Зараз у Криму створено два добровольчі батальйони. "Таврида" та "Лівадія" покликані захищати від українського контрнаступу напрями, які ведуть до Криму через Запорізьку та Херсонську область.