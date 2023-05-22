Оборонять Крым: аксенов собирает наемников в ЧВК для защиты от контрнаступления ВСУ

Наемников тренируют опытные инструкторы

Российские оккупанты в Крыму не только пытаются вывезти самые дорогие и важные документы с полуострова, они также создают военизированные формирования для обороны. Именно так поступил псевдогоова Крыма сергей аксенов. Кроме рытья окопов на пляжах он создал две частные армии.

Как сообщает "УП", сейчас в Крыму созданы два добровольческих батальона. "Таврида" и "Ливадия" призваны защищать от украинского контрнаступления направления, ведущие в Крым через Запорожскую и Херсонскую область.

Батальон "Таврида"

Это образование – часть русского казачества. Руководитель — помощник аксенова и атаман "Черноморского казачьего войска" антон сироткин. Он известен активной поддержкой аннексии полуострова и собирал отряды самообороны. Также стоит отдельно упомянуть, что в составе "Тавриды" есть штурмовая рота "Севастополь", под руководством гасанова олега. Он известен не только участием в аннексии, но и организацией "Антимайданов" в Киеве и Крыму.

Скелет этих формирований — русские казаки и бывшие антимайдановцы. Сейчас их позиции на оккупированной части Запорожской области, возле Васильевки и Энергодара.

Подразделение "Ливадия"

Добробат образованный Аксеновым имеет особые контракты — заключенные с ЧВК "Конвой" и БАРС-30. Официально он входит в 150-ю мотострелковую дивизию в/ч 22179 (Ростовская область). Подразделение выполняет задания на оккупированной части Запорожской области. В Херсонской области действия разведрота подразделения. ЧВК "Конвой" руководит константин пикалов "Мазай", который связан с ЧВК "Вагнер" и владельцем нескольких корпораций в поссии Владимиром Васильевым.

Как стало известно, основных источников финансирования у "аксеновцев" несколько. Сами они заявляют о получении экипировки и денег от Аксенова, в то время как ГУР сообщает о сборе средств с крымских бизнесменов, а также участии минобороны РФ.

Оплата в месяц может достигать 200-250 тысяч рублей (около 100 тысяч грн), набирают участников с зеков, вербовкой и мобилизацией. Есть среди них и люди с боевым опытом, но они чаще всего становятся руководителями. Отдельно привлекают опытных бойцов спецподразделений, имеющих военный опыт для проведения учебы. Базируются тренировки в Крыму на базе в Перевальном и оккупированной части Херсонщины.

В ГУР отмечают, что эти подразделения подконтрольны российским спецслужбам и армии. Они имеют на вооружении артиллерию и легкую бронированную технику. Кроме военизированных ЧВК, в Крыму тренируют терроборону. Заявляется, что подготовку прошли 5 тысяч человек, которые занимаются патрулированием и будут охранять местные администрации и бизнес в случае необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Крыму участились случаи "хлопка". Все чаще местные сообщают о взрывах после атак беспилотников.