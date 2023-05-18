Уже не "центр обороны": в ВСУ рассказали о настроениях оккупантов в Крыму

Оккупационная "власть" Крыма пакует чемоданы и пытается вывезти с полуострова документацию, чтобы скрыть свои преступления

В то время как назначенный россией так называемый "парламент Крыма" хочет отменить решение о передаче полуострова Украине в 1954 году, оккупанты чувствуют приближение освобождения полуострова и пытаются сбежать оттуда, а также скрыть доказательства своих преступлений.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, Крым — это уже не "центр обороны" для россиян, теперь это "центр эвакуации".

"Потому что все очень похоже на то, что они собирают вещи и изучают поговорку "Чемодан, вокзал, россия". Ведь то, что мы наблюдаем, что происходит с оккупационными властями, точно укладывается в эти направления", — отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что то, что оккупанты пытаются вывезти и документацию, свидетельствует о том, что россияне чувствуют неизбежность наказания и хотят "замести" следы своих преступлений.

Оккупанты не зря спешат, ведь уже вскоре сбежать из Крыма может стать значительно сложнее — для Украины будет очень важным шагом уничтожить мост через Керченский пролив, поскольку это будет не только важным политическим ходом, но и будет иметь серьезные последствия для боевого духа оккупантов.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение военно-политического обозревателя Александра Коваленко, что оккупированный Крым может быть уволен без штурма позиций россиян на его территории, однако для этого необходимо выполнить ряд условий. Поэтому работы россиян по укреплению полуострова не имеют никакого смысла.