Оккупанты быстро начнут ремонт железной дороги, но этот инцидент принесет им большие проблемы

Недавний подрыв железнодорожных путей во временно оккупированном Крыму в районе Бахчисарая стал большой проблемой для оккупантов, поскольку это срывает поставки вооружения, в частности, крылатых ракет "Калибир," в Черноморский флот рф.

Об этом сегодня, 19 мая, сообщило Министерство обороны Великобритании на своей официальной странице в Twitter.

В сводке ведомства отмечается, что 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, тем самым заблокировав единственную железнодорожную ветку в порт города. Оккупационное руководство железной дороги поспешило заявить о том, что подрыв произошел не без "вмешательства посторонних".

"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля по поводу его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны россии в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.

Хотя россия и быстро приступит к ремонту железнодорожной линии, как сообщает Минобороны, но это происшествие негативно для оккупантов скажется на поставке грузов и, возможно, вооружения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов прокомментировал подрыв железнодорожных путей в Крыму.