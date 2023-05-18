"Покоя не будет": у Буданова прокомментировали взрыв на железной дороге в Крыму

По железной дороге в Крыму, где произошел взрыв, оккупанты перевозят оружие, боеприпасы и бронетехнику для войны против Украины

В оккупированном Крыму около 8:20 18 мая в районе Бахчисарая прогремел взрыв на железной дороге, в результате инцидента с путей сошли несколько вагонов поезда. Как рассказали в Главном управлении разведки Украины, по этим путям оккупанты везли в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства для войны против Украины.

Инцидент прокомментировал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"По тем путям перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того, чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников. Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют", — сказал он.

Представитель ГУР, добавил, что инфраструктура Крыма будет работать нормально и безопасно только когда полуостров вернется в состав Украины, а пока там российские террористы — "покоя не будет".

Россияне используют Крым как логистический хаб и транспортный узел для переброски живой силы и техники на оккупированные территории украинского юга.

По словам Юсова, хотя пропагандисты утверждают, что все "идет по плану", оккупационное руководство Крыма начинает продавать свою недвижимость и вывозить семьи с полуострова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по словам руководителя пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты чувствуют приближение освобождения полуострова и пытаются сбежать оттуда, а также скрыть доказательства своих преступлений.