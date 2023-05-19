Наслідки дійдуть до фронту: як підрив залізниці у Криму "вдарив" по окупантах

Окупанти швидко почнуть ремонт залізниці, але цей інцидент принесе їм великі проблеми

Нещодавній підрив залізничних колій у тимчасово окупованому Криму в районі Бахчисараю став великою проблемою для окупантів, оскільки це зриває постачання озброєння, зокрема крилатих ракет "Калібір" у Чорноморський флот росії.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомило Міністерство оборони Великобританії на своїй офіційній сторінці у Twitter.

У зведенні відомства наголошується, що 18 травня під Сімферополем зійшов з рейок потяг, тим самим заблокувавши єдину залізничну гілку до порту міста. Окупаційне керівництво залізниці поспішило заявити, що підрив стався не без "втручання сторонніх".

"Будь-яка диверсія в цьому чутливому районі ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни росії в Україні", — зазначають у Міноборони Британії.

Хоча росія і швидко розпочне ремонт залізничної лінії, як повідомляє Міноборони, але ця подія негативна для окупантів позначиться на постачанні вантажів і, можливо, озброєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов прокоментував підрив залізничних колій у Криму.