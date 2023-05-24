Готуються до контрнаступу ЗСУ? Кримський міст знову димив, окупанти заявили про навчання (фото та відео)

Над Кримським мостом піднімається дим, а в акваторії Чорного моря нібито був атакований дронами найсучасніший розвідувальний корабель рф "Іван Хурс"

У середу, 24 травня, окупанти перекрили Кримський міст — проводять навчання, мабуть, готуючись до контрнаступу українських військ.

Про те, що Кримський міст перекритий, повідомив так званий "голова" Криму сергій аксьонов.

"Кримський міст закритий через навчання, що проводяться в районі. Рух буде відновлено через кілька годин", — написав він у своєму Telegram-каналі.

У той же час місцеві жителі помітили дим над Керченським мостом. У мережі з’явилися відповідні фото та відео.

Дим над Керченським мостом видно здалеку

Задимлення досить масштабне

Крім того, за даними російських воїнкерів, стався інцидент з російським розвідувальним корабем "Іван Хурс" — він в акваторії Чорного моря, після проходження протоки Босфор нібито був атакований трьома морськими безпілотниками близько 5:30 24 травня. Наголошується, що морякам нібито "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не отримав".

Зазначимо, "Іван Хурс" є найсучаснішим розвідувальним кораблем у складі російського флоту. Інформації від офіційних джерел про нібито атаку на нього на даний момент немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни повністю відновили залізничне сполучення Кримським мостом. Будівельники прискорилися, аби встигнути до гарної дати – 9 травня. Автомобільну частину мосту пошкоджену вибухом у 2022 році, відновлено ще у лютому цього року.