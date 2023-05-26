Атаковали ракетами с Каспия: власти Киева рассказали о последствиях ночной атаки

Силы противовоздушной обороны максимально защищают украинскую столицу

Этой ночью под атакой российских оккупантов оказалось несколько городов Украины, в том числе Киев, где раздался ряд громких взрывов. По предварительным данным, ни один "прилет" не зафиксирован, все цели "отработаны" силами ПВО. Добавим, что в ночь на 26 мая воздушная тревога объявлялась по всей Украине.

Подробности атаки на столицу сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. По данным руководителя структуры Сергея Попка, это уже 13 по счету попытки врага нанести удар по Киеву с начала мая.

На этот раз ракеты запускались из акватории Каспийского моря – это осуществили бомбардировщики Ту-95МС. Скорее всего, удар был нанесен ракетами Х-101/555. Пока о конкретном количестве целей не сообщается, однако отмечается, что все ракеты успешно ликвидированы средствами ПВО.

Последствия работы сил ПВО в небе над столицей

"По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы. Но данные оперативного сведения еще собираются и уточняются", — подчеркнул Сергей Попко.

Также чиновник поблагодарил представителей противовоздушной обороны за сохранение жизни и здоровья жителей столицы. Отдельно он призвал киевлян не игнорировать сигналы тревоги и по возможности находиться в укрытиях.

Добавим, что ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал: в Днепровском районе города в последствии падения обломков ракеты начался пожар на крыше 9-этажки. Его оперативно ликвидировали без последствий и пострадавших.

"Телеграф" также писал, что ночью довольно громко был в Днепре — город "кошмарили" как дронами, так и крылатыми ракетами.