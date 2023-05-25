Российский корабль подбит украинским дроном-катером: в сети появилось видео

Украинские морские беспилотники подбили вражеский корабль

В сети появилось видео атаки на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", что находился в акватории Черного моря.

Видео было опубликовано в Telegram-канал "Кордон 91". На этих кадрах видно, как украинский морской беспилотник подбил корабль.

"ГУРовские морские дроны таки подбили российский разведчик "Иван Хурс", он поврежден. По меньшей мере, один из дронов попал во вражеский объект", — отмечается в подписи под видео.

Стоит отметить, что ранее в Минобороны рф атаку на разведывательный корабль назвали "безуспешной". Так, представитель ведомства игорь конашенков заявлял, что все беспилотные катера, которые были задействованы для уничтожения судна, якобы были уничтожены. Он добавил, что "Иван Хурс" якобы охранял газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Также было опубликовано видео, на котором якобы показано уничтожение "украинского катера". И хотя россия заявляла про три судна, на кадрах видно только одно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2022 года в Севастополе были повреждены три корабля Черноморского флота россии в результате атаки беспилотников. В числе поврежденных кораблей оказался и флагман "Адмирал Макаров".