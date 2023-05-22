"Невероятное зрелище": ВСУ уничтожили над Черным морем российский Су-35

Су-35 намеревался осуществлять пуски в сторону юга Украины

Украинские силы противовоздушной обороны сегодня? поздно вечером 21 мая? уничтожили российский самолет Су-35.

Об этом написал в социальной сети начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

"Зрелище со сбитым аналоговым Су-35 было невероятным. ПВО – Сила! Вечер стал интереснее", — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась информация, что над Черным морем был сбит российский Су-35, намеревавшийся совершать пуски в сторону юга Украины.

Отметим, что Су-35 – это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в русском ОКБ Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57.

Серийный истребитель для ВКС hоссии носит название Су-35С.

Также следует упомянуть, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские силы ПВО уничтожили 309 самолетов и 294 вертолета.

Кроме того, напомним, что в Воздушных силах уверены в том, что поставки американских F-16 могут серьезно повлиять на возможности украинских сил обороны, а также ускорить приближение победы.