"Неймовірне видовище": ЗСУ знищили над Чорним морем російський Су-35

Су-35 мав намір здійснювати пуски у бік півдня України

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні пізно ввечері 21 травня знищили російський літак Су-35.

Про це написав у соціальній мережі начальника прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

"Видовище зі збитим аналоговим Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим", — йдеться у повідомленні.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що над Чорним морем було збито російський Су-35, який мав намір здійснювати пуски у бік півдня України.

Зазначимо, що Су-35 – це багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління. Розроблений у російському ОКБ Сухого у 2008 році. Су-35 є одним з основних винищувачів ВПС Росії, а також свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС Росії зветься Су-35С.

Також варто згадати, що з початку повномасштабного російського вторгнення українські сили ППО знищили 309 літаків та 294 вертольоти.

Крім того, нагадаємо, що в Повітряних силах впевнені в тому, що постачання американських F-16 може серйозно вплинути на можливості українських сил оборони, а також прискорити наближення перемоги.